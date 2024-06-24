Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной и Куйбышева

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».





Специалисты мостят дорожки тротуарной плиткой и устанавливают бортовой камень. В общественном пространстве уже определены контуры площадок, забетонировано основание теннисного корта и площадки для игры в настольный теннис.В рамках третьего этапа благоустройства сквера запланированы работы по озеленению, установке лавочек, урн, инвентаря для детских площадок, зон для занятия спортом и других декоративных элементов. Общая стоимость третьего этапа работ по благоустройству составляет 39,9 млн рублей.