Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной и Куйбышева
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
В рамках третьего этапа благоустройства сквера запланированы работы по озеленению, установке лавочек, урн, инвентаря для детских площадок, зон для занятия спортом и других декоративных элементов. Общая стоимость третьего этапа работ по благоустройству составляет 39,9 млн рублей.