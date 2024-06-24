Курян предупреждают о мошенниках
В Отделении Социального фонда России по Курской области напоминают о мерах предосторожности, которые помогут не попасться на уловки мошенников.
Фото с официального сайта Курская область
Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжесотрудники сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. В Социальном фонде настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.
Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с различными предложениями. В ведомстве оказывают все услуги в клиентских службах и онлайн через портал госуслуг, причем всегда делают это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у СФР данных.
Для личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных, всегда можно обратиться:
- в клиентскую службу ОСФР по Курской области (https://clck.ru/3A6PBk);
- в электронную приемную СФР на сайте в любое время 24/7 (https://clck.ru/3A6PDE);
- на портал госуслуг;
- по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР (при наличии кодового слова) 8-800-200-09-79 (звонок бесплатный) в будни с 09:00 до 18:00.
Полная информация о мерах поддержки Социального фонда России доступна на официальном сайте: sfr.gov.ru, а также в группах Отделения СФР по Курской области в социальных сетях: «ВКонтакте», «Телеграм», «Одноклассники».