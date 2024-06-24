Российский Красный Крест проводит мастер-классы для детей
В выходные на базе учебного центра РКК в Курске работает детский клуб.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Также здесь в минувшие выходные прошло практическое занятие для детей «Действия при пожаре».
Ребята узнали, откуда берутся пожары, как распространяются, как помочь человеку с ожогом, и главное — общий алгоритм действий ребенка в случае пожара. Также они посетили стресс-комнату: детям в парах в условиях нулевой видимости нужно было пробираться сквозь тьму, дым, шум и световые эффекты, искать пострадавшего и эвакуироваться вместе с ним.
Узнать о темах предстоящих занятий можно в Учебном центре РКК по адресу: ул. Радищева, 106, а также в группе ВКонтакте https://clck.ru/3BUFhz.