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Российский Красный Крест проводит мастер-классы для детей

В выходные на базе учебного центра РКК в Курске работает детский клуб.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Ребятам рассказывают об оказании первой помощи, а также о действиях при пожаре. В игровой форме специалисты разбирают основные манипуляции и играют в настоящих спасателей: реанимируют, бинтуют, накладывают жгуты, транспортируют пострадавших, работают в команде и изучают, как выглядят разные виды ран.

Также здесь в минувшие выходные прошло практическое занятие для детей «Действия при пожаре».

Ребята узнали, откуда берутся пожары, как распространяются, как помочь человеку с ожогом, и главное — общий алгоритм действий ребенка в случае пожара. Также они посетили стресс-комнату: детям в парах в условиях нулевой видимости нужно было пробираться сквозь тьму, дым, шум и световые эффекты, искать пострадавшего и эвакуироваться вместе с ним.

Узнать о темах предстоящих занятий можно в Учебном центре РКК по адресу: ул. Радищева, 106, а также в группе ВКонтакте https://clck.ru/3BUFhz.
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