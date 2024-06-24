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Лента новостей / В регионе

«Движения Первых» подготовило для курян различные мероприятия

В честь Дня молодежи региональное отделение «Движения Первых» подготовило для курян различные мероприятия.

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 Это:

— семейный турнир по фиджитал-спорту: clck.ru/3BRyse;
— семейный фестиваль по настольным играм: clck.ru/3BRyud;
— фестиваль «Созвездие Первых» в качестве зрителя;
— семейный чемпионат по лазертагу: clck.ru/3BRz44;
— открытый микрофон: clck.ru/3BRz6o;
— главную сцену празднования Дня молодежи: clck.ru/3BRz9H.

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