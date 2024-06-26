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Около 120 протоколов составлено на курян за нарушение тишины в ночное время

Сотрудники полиции Курска составили порядка 120 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения тишины в ночное время.

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Как разъяснили сотрудники правового отделения УМВД России по г. Курску, за нарушение спокойствия граждан в ночное время статьей 47 Закона Курской области № 1-ЗКО от 04.01.2003 г. предусмотрена административная ответственность. Подобные правонарушения фиксируют сотрудники полиции. В дальнейшем протоколы направляются в административные комиссии для рассмотрения и вынесения законного решения.

 Нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 часов до 07.00 часов следующего дня, к которым относятся прослушивание радиоприемника, магнитофона и других устройств на повышенной громкости, а также крики, свисты, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехнических средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. Размер штрафа увеличивается в разы, если правонарушение зафиксировано повторно.
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