Около 120 протоколов составлено на курян за нарушение тишины в ночное время
Сотрудники полиции Курска составили порядка 120 протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушения тишины в ночное время.
Нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 часов до 07.00 часов следующего дня, к которым относятся прослушивание радиоприемника, магнитофона и других устройств на повышенной громкости, а также крики, свисты, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехнических средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. Размер штрафа увеличивается в разы, если правонарушение зафиксировано повторно.