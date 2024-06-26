В Курской области состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства
28 июня в 14:30 крупнейшие работодатели Курской области представят свыше 2500 вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Также в кадровых центрах «Работа России» Курска, Железногорска и Щигров пройдут открытые отборы, где будет предоставлена возможность живого общения соискателей и работодателей. График проведения мероприятий размещен в официальном сообществе Всероссийской ярмарки трудоустройства#труд46#Время_Возможностей2024