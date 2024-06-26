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На ул. Кати Зеленко филиал «Квадра» начал реконструкцию тепломагистрали

Филиал АО «Квадра» – «Курская генерация» начал реконструкцию участка второй тепломагистрали ТЭЦ-4 на ул. Кати Зеленко общей протяженностью 716 м в однотрубном исчислении.

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 На период строительных работ — до 6 августа — приостановлена подача горячей воды по ряду адресов:
• ул. М.Горького, 35, 40, 50, 64а, 70,
• ул. К.Зеленко, 1, 3, 6а, 6б, 6г, 6в, 7а, 26,
• ул. Ленина, 37, 51, 53.

  Теплоэнергетики уложат современные износостойкие трубы с длительным сроком службы, а также смонтируют на участке новые неподвижные опоры, компенсаторы и запорную арматуру. Завершить реконструкцию, включая благоустройство, планируется к 15 августа.
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