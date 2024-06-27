В урочище «Парк» неизвестными уничтожено порядка 5 тысяч саженцев сосен
В прошлом году в урочище «Парк» было высажено порядка 20 тысяч молодых деревьев в рамках двух экологических проектов.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Как сообщили специалисты в комитете городского хозяйства, которые незамедлительно выехали на место, предположительно разрытие проводилось «черными копателями». Недобросовестные горожане искали трубы недействующего водовода для сдачи на металлолом. Наплевательское отношение к чужому труду также привело к ущербу, который оценен в более чем 35 млн рублей.
Сейчас комитетом городского хозяйства города Курска по данному факту направлено заявление в полицию для проведения расследования, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.