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В урочище «Парк» неизвестными уничтожено порядка 5 тысяч саженцев сосен

В прошлом году в урочище «Парк» было высажено порядка 20 тысяч молодых деревьев в рамках двух экологических проектов.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Недавно в социальных сетях руководитель экодвижения Екатерина Комарова отметила, что в лесу на Волокно больше половины деревьев посадки от 23 апреля погибли. Территория была перекопана неизвестными лицами.

Как сообщили специалисты в комитете городского хозяйства, которые незамедлительно выехали на место, предположительно разрытие проводилось «черными копателями». Недобросовестные горожане искали трубы недействующего водовода для сдачи на металлолом. Наплевательское отношение к чужому труду также привело к ущербу, который оценен в более чем 35 млн рублей.

 Сейчас комитетом городского хозяйства города Курска по данному факту направлено заявление в полицию для проведения расследования, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.



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