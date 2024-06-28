Как спасаться от жары
Температура всю неделю будет держаться выше +30°, а иногда подниматься и до +33°.
- сократите физнагрузку
-ограничьте пребывание на солнце утром и вечером
-гуляйте до 10 и после 16
-маленьким детям/по жилым людям следует воздержаться от нахождения на улице в пик жары
-нужно одевать лёгкую одежду из натуральных волокон
-предпочтение одежде светлых тонов
-не забывайте про головной убор
-пить необходимо не менее 2-х литров воды
-предпочтение – питьевой воде, морсам, сокам, зелёному чаю
-воздержитесь от алкогольных и сладких газированных напитков
- не сидите непосредственно под потоком воздуха вентилятора или кондиционера
- не принимайте холодный душ, если это не является для вас привычкой
-воздержитесь от купания на диких пляжах
-больше ешьте фруктов
-следите за условиями хранения кисломолочных продуктов, выпечки, сырого мяса и т.д.