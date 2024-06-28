Как спасаться от жары

Температура всю неделю будет держаться выше +30°, а иногда подниматься и до +33°.

Как пережить эту погоду? ЦУР Курской области напоминаем о правилах безопасности во время жары.- сократите физнагрузку-ограничьте пребывание на солнце утром и вечером-гуляйте до 10 и после 16-маленьким детям/по жилым людям следует воздержаться от нахождения на улице в пик жары-нужно одевать лёгкую одежду из натуральных волокон-предпочтение одежде светлых тонов-не забывайте про головной убор-пить необходимо не менее 2-х литров воды-предпочтение – питьевой воде, морсам, сокам, зелёному чаю-воздержитесь от алкогольных и сладких газированных напитков- не сидите непосредственно под потоком воздуха вентилятора или кондиционера- не принимайте холодный душ, если это не является для вас привычкой-воздержитесь от купания на диких пляжах-больше ешьте фруктов-следите за условиями хранения кисломолочных продуктов, выпечки, сырого мяса и т.д.