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Лента новостей / В регионе

Как спасаться от жары

Температура всю неделю будет держаться выше +30°, а иногда подниматься и до +33°.

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Как пережить эту погоду? ЦУР Курской области напоминаем о правилах безопасности во время жары.

- сократите физнагрузку
-ограничьте пребывание на солнце утром и вечером
-гуляйте до 10 и после 16
-маленьким детям/по жилым людям следует воздержаться от нахождения на улице  в пик жары
-нужно одевать лёгкую одежду из натуральных волокон
-предпочтение одежде светлых тонов
-не забывайте про головной убор
-пить необходимо не менее 2-х литров воды
-предпочтение – питьевой воде, морсам, сокам, зелёному чаю
-воздержитесь от алкогольных и сладких газированных напитков
- не сидите непосредственно под потоком воздуха вентилятора или кондиционера
- не принимайте холодный душ, если это не является для вас привычкой
-воздержитесь от купания на диких пляжах
-больше ешьте фруктов
-следите за условиями хранения кисломолочных продуктов, выпечки, сырого мяса и т.д.
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