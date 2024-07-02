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Лента новостей / В регионе

В Курске состоится панельная дискуссия на свежем воздухе

4 июля в 16.00 на площадке за Центральной городской библиотекой им. Ф.А. Семенова состоится панельная дискуссия на свежем воздухе «Знакомьтесь — курские блогеры: молодые и перспективные» в молодежном арт-пространстве на свежем воздухе .

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Работа арт-пространства #Реальное место 46/23 будет моделироваться по принципу чередования различных содержательных мероприятий и событий на интерактивных многофункциональных локациях, где талантливая молодежь Курска получит новые знания и умения в области креативных индустрий, поделится опытом, презентует проекты, создаст собственные продукты.

Участники панельной дискуссии познакомятся с молодыми курскими блогерами, которые расскажут о пути своего развития, проектах, победах и поражениях, а также проведут тренинг, в ходе которого поделятся секретами правильной и успешной коммуникации: как выступать на публике, сформулировать свои мысли в нужный момент и избавить свою речь от слов-паразитов. Присутствующие получат навыки написания и обработки постов, а также работы с визуализацией.

Все желающие смогут стать участниками увлекательных мастер-классов. В рамках проекта будут работать молодежные локации.



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