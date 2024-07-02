В Курске состоится панельная дискуссия на свежем воздухе

4 июля в 16.00 на площадке за Центральной городской библиотекой им. Ф.А. Семенова состоится панельная дискуссия на свежем воздухе «Знакомьтесь — курские блогеры: молодые и перспективные» в молодежном арт-пространстве на свежем воздухе .