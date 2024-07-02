#Реальное место 46/23 будет моделироваться по принципу чередования различных содержательных мероприятий и событий на интерактивных многофункциональных локациях, где талантливая молодежь Курска получит новые знания и умения в области креативных индустрий, поделится опытом, презентует проекты, создаст собственные продукты.Работа арт-пространства
Участники панельной дискуссии познакомятся с молодыми курскими блогерами, которые расскажут о пути своего развития, проектах, победах и поражениях, а также проведут тренинг, в ходе которого поделятся секретами правильной и успешной коммуникации: как выступать на публике, сформулировать свои мысли в нужный момент и избавить свою речь от слов-паразитов. Присутствующие получат навыки написания и обработки постов, а также работы с визуализацией.
Все желающие смогут стать участниками увлекательных мастер-классов. В рамках проекта будут работать молодежные локации.
В Курске состоится панельная дискуссия на свежем воздухе
4 июля в 16.00 на площадке за Центральной городской библиотекой им. Ф.А. Семенова состоится панельная дискуссия на свежем воздухе «Знакомьтесь — курские блогеры: молодые и перспективные» в молодежном арт-пространстве на свежем воздухе .