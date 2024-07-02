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Лента новостей / В регионе

В Курской области создан достаточный запас лекарств для обеспечения граждан льготных категорий

В Курской области создан достаточный запас лекарств для обеспечения граждан льготных категорий, в частности, препаратов для больных сахарным диабетом.

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Как сообщают в региональном Минздраве, в настоящее время препараты инсулина для лечения этого заболевания имеются в достаточном количестве. Инвалиды и федеральные льготники обеспечены сахароснижающими препаратами. Часть лекарственных средств для региональных льготников сейчас проходит процедуру закупки и поступит в аптечную сеть в течение 10 дней.

 Если вы не смогли получить свой льготный препарат, пожалуйста, сообщите об этом:
• по телефону Управления лекарственного обеспечения Минздрава Курской области: (4712) 70-26-27;
• на портале «Действуем вместе» https://clck.ru/3BLVjw; для подачи обращения потребуется авторизация.
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