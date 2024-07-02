В Курской области создан достаточный запас лекарств для обеспечения граждан льготных категорий
В Курской области создан достаточный запас лекарств для обеспечения граждан льготных категорий, в частности, препаратов для больных сахарным диабетом.
Если вы не смогли получить свой льготный препарат, пожалуйста, сообщите об этом:
• по телефону Управления лекарственного обеспечения Минздрава Курской области: (4712) 70-26-27;
• на портале «Действуем вместе» https://clck.ru/3BLVjw; для подачи обращения потребуется авторизация.