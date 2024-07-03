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На госуслугах стартует вторая волна приема заявлений для записи в первый класс

6 июля на портале госуслуг начинается вторая волна приема заявлений для записи в первый класс. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Вторая волна записи в первый класс продлится до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.
Чтобы упростить процесс подачи заявления на «Госуслугах», необходимо проверить персональные данные в личном кабинете, а также добавить сведения о детях.

Первая волна подачи заявлений в школы завершилась 30 июня. За два месяца родители будущих первоклассников школ Курской области направили более 2600 заявок - почти на тысячу больше, чем в прошлом году.
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