На госуслугах стартует вторая волна приема заявлений для записи в первый класс
6 июля на портале госуслуг начинается вторая волна приема заявлений для записи в первый класс.
Фото с официальной сайта Курская область
Чтобы упростить процесс подачи заявления на «Госуслугах», необходимо проверить персональные данные в личном кабинете, а также добавить сведения о детях.
Первая волна подачи заявлений в школы завершилась 30 июня. За два месяца родители будущих первоклассников школ Курской области направили более 2600 заявок - почти на тысячу больше, чем в прошлом году.