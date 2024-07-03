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Лента новостей / В регионе

На Коренской ярмарке впервые начнет работать мобильный ТИЦ

В местечке Свобода на главной площади в рамках Курской Коренской ярмарки будет работать мобильный туристско-информационный центр. 
Фото с официальной сайта Курская область

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В первый день ярмарки все гости смогут отправить бесплатно маркированные открытки в любую точку мира – в мобильном ТИЦе организуют пункт посткроссинга. 

Отправители смогут выбрать любой из трех вариантов открыток, посвященных 90-летнему юбилею Курской области. Их создали специалисты Центра компетенций развития городской среды региона. Они выполнены в брендированных цветах флагов Курской области и РФ с использованием юбилейного логотипа. Всего можно будет отправить 500 открыток.
Также каждый желающий сможет самостоятельно поставить оттиск специального переводного почтового штемпеля, выпущенного к 90-летию региона.

Желающие сразу смогут купить любой из 6 пеших маршрутов по городу Курску или одну из 3 автобусных экскурсии по региону. Здесь же можно оформить путешествие по двухдневному национальному туристическому маршруту «Соловьи и железо» и приобрести сувенирную продукцию.

Автомобильный офис ТИЦа после Коренской ярмарки будет выезжать в города и районы Курской области.
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