На Коренской ярмарке впервые начнет работать мобильный ТИЦ

В местечке Свобода на главной площади в рамках Курской Коренской ярмарки будет работать мобильный туристско-информационный центр.

В первый день ярмарки все гости смогут отправить бесплатно маркированные открытки в любую точку мира – в мобильном ТИЦе организуют пункт посткроссинга.Отправители смогут выбрать любой из трех вариантов открыток, посвященных 90-летнему юбилею Курской области. Их создали специалисты Центра компетенций развития городской среды региона. Они выполнены в брендированных цветах флагов Курской области и РФ с использованием юбилейного логотипа. Всего можно будет отправить 500 открыток.Также каждый желающий сможет самостоятельно поставить оттиск специального переводного почтового штемпеля, выпущенного к 90-летию региона.Желающие сразу смогут купить любой из 6 пеших маршрутов по городу Курску или одну из 3 автобусных экскурсии по региону. Здесь же можно оформить путешествие по двухдневному национальному туристическому маршруту «Соловьи и железо» и приобрести сувенирную продукцию.Автомобильный офис ТИЦа после Коренской ярмарки будет выезжать в города и районы Курской области.