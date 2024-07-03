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В дни проведения Курской Коренской ярмарки пустят дополнительные автобусы

В дни проведения Курской Коренской ярмарки для перевозки гостей пустят дополнительные автобусы


 

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С 5 по 7 июля во время проведения XXIII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2024» перевозку гостей и участников ярмарки обеспечат автобусами-шаттлами. 4 автобуса будут курсировать по маршруту от ул. Дубровинского до м. Свобода. Проезд в эти дни будет бесплатным.

Отправка и прибытие автобусов-шаттлов запланированы на парковочную площадку на ул. Дубровинского, напротив гипермаркета «Радуга».

 Транспортные средства будут осуществлять перевозки по следующему расписанию:

5 июля - с 9:00 до 21:00 (отправление из м. Свобода в 20:40);

6 июля - с 9:00 до 22:00 (отправление из м. Свобода в 21:40);

7 июля - с 9:00 до 19:00 (отправление из м. Свобода в 18:40).

 Интервал между отправлениями составит 20 минут.
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