В дни проведения Курской Коренской ярмарки пустят дополнительные автобусы
В дни проведения Курской Коренской ярмарки для перевозки гостей пустят дополнительные автобусы
Отправка и прибытие автобусов-шаттлов запланированы на парковочную площадку на ул. Дубровинского, напротив гипермаркета «Радуга».
Транспортные средства будут осуществлять перевозки по следующему расписанию:
5 июля - с 9:00 до 21:00 (отправление из м. Свобода в 20:40);
6 июля - с 9:00 до 22:00 (отправление из м. Свобода в 21:40);
7 июля - с 9:00 до 19:00 (отправление из м. Свобода в 18:40).
Интервал между отправлениями составит 20 минут.