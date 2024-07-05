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В Курске отключат холодную воду

С 6 июля по 5 сентября на Госуслугах снова принимаются заявления в первый класс

В Золотухинском районе Курской области введён карантин

В Курске пройдет благотворительный концерт в поддержку защитников приграничья

В дни проведения Курской Коренской ярмарки пустят дополнительные автобусы