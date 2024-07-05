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В Золотухинском районе Курской области введён карантин

В Золотухинском районе Курской области введён карантин из-за массовой гибели овец и коз.

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Жители района обратились в ветеринарную службу из-за массового заболевания овец. Специалисты осмотрели животных и установили диагноз – эстроз овец, назначили лечение домашнему скоту. Клинические признаки, характерные для оспы, отсутствовали.

 Повторно жители вызвали ветеринарную службу по факту гибели животного. Патологический материал отобран и направлен в лабораторию, где был получен положительный результат.

Предположительной причиной возникновения заболевания явился ввоз животных без согласования с ветеринарной службой в одно из личных подсобных хозяйств. При проведении эпизоотологического обследования было установлено, что между владельцами хозяйств, в которых возникли очаги, поддерживались межхозяйственные связи.

В Золотухинском районе установлен карантин. В районе проводятся мероприятия по недопущению распространения оспы овец в соответствии с ветеринарным законодательством: установлен круглосуточный ветеринарно-санитарный пост с дезбарьером, при входе в каждый очаг установлены дезковрики, определено место для уничтожения изъятых животных.

 
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