ветеринарную службу из-за массового заболевания овец. Специалисты осмотрели животных и установили диагноз – эстроз овец, назначили лечение домашнему скоту. Клинические признаки, характерные для оспы, отсутствовали.Жители района обратились в
Повторно жители вызвали ветеринарную службу по факту гибели животного. Патологический материал отобран и направлен в лабораторию, где был получен положительный результат.
Предположительной причиной возникновения заболевания явился ввоз животных без согласования с ветеринарной службой в одно из личных подсобных хозяйств. При проведении эпизоотологического обследования было установлено, что между владельцами хозяйств, в которых возникли очаги, поддерживались межхозяйственные связи.
В Золотухинском районе установлен карантин. В районе проводятся мероприятия по недопущению распространения оспы овец в соответствии с ветеринарным законодательством: установлен круглосуточный ветеринарно-санитарный пост с дезбарьером, при входе в каждый очаг установлены дезковрики, определено место для уничтожения изъятых животных.
В Золотухинском районе Курской области введён карантин
В Золотухинском районе Курской области введён карантин из-за массовой гибели овец и коз.