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С 6 июля по 5 сентября на Госуслугах снова принимаются заявления в первый класс

Теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания.

 

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Как отметили в комитете образования, цифровые сервисы помогают родителям быстро и удобно выбирать школу для своего ребенка, а также отслеживать статус заявления. Это позволяет избежать очередей и лишних бумажных документов.

Первая волна подачи заявлений на зачисление в школы на новый учебный год прошла успешно: до 30 июня родители будущих первоклассников подали 3976 заявлений. Все дети уже зачислены в первые классы.

 Напомним, в первую волну запись в школы проходит по месту прописки. Во вторую записываются независимо от места проживания, но только в те школы, где остались места.
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