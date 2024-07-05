С 6 июля по 5 сентября на Госуслугах снова принимаются заявления в первый класс
Теперь от тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания.
Первая волна подачи заявлений на зачисление в школы на новый учебный год прошла успешно: до 30 июня родители будущих первоклассников подали 3976 заявлений. Все дети уже зачислены в первые классы.
Напомним, в первую волну запись в школы проходит по месту прописки. Во вторую записываются независимо от места проживания, но только в те школы, где остались места.