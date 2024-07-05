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В Курске отключат холодную воду

11 июля с 9:00 до 17:00 «Курскводоканал» проведет ремонтные работы с временным отключением холодной воды.

 

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В результате ремонтно-профилактических работ в четверг подача холодной воды в центральную часть города будет прекращена по улицам:

Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновской, Халтурина, Сторожевой, Котовой Горе, Свободной, Лобановке, С. Разина, Коммунистической, Горького, Володарского, А. Аристарховой, Н. Набережной, Л. Толстого, пл. Перекальского, Павлова, Московскому пр., Гоголя, Садовой, Золотой, Ватутина, Кузнечной, Почтовой, Урицкого, Дзержинского (от Красной площади до ул. Сосновской), Красной площади, Сосновской, Ендовищенской, Гостиной, Гостиным пер., Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С. Саровского, Можаевской, К. Зеленко, Мирной, Мирному пр., Челюскинцев, Чулковой горе, Лысой горе, Блинова, пер. Блинова, Ахтырской, пер. Новоахтырскому, Ямской, К. Маркса, 12, 14, 15, 31, 31а, 47, 51; Никитской, 4, 4б, 6, 8, Ломакина, 1, 3, Кр. Октябрю, 1-й, 2-й, 3-й Пушкарным, Пушкарному пер., 1-й, 2-й, 3-й Офицерским, Офицерскому пер., Межевой, Межевому пер., пер. Южному, Офицерским и всем улицам, прилегающим к этим.




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