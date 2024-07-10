Жителей Курска просят не поливать участки питьевой водой
Этим летом в Курске в 2,5 раза вырос расход воды.
Как сообщили в комитете ЖКХ, сейчас мощности водозаборных сооружений и насосов «Курскводоканала» задействованы на 100 процентов. Специалисты регулируют гидравлический режим исходя из имеющейся запорной арматуры, с перераспределением объёмов воды и увеличением подачи к наиболее удалённым потребителям.
«Курскводоканал» просит курян использовать питьевую воду только для бытовых нужд и не расходовать её для полива растений на своих участках.
Чем тогда поливать приусадебные участки и зеленые насаждения, не уточняется.