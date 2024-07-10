Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жителей Курска просят не поливать участки питьевой водой


Этим летом в Курске в 2,5 раза вырос расход воды. 

Читайте также

Комитет ЖКХ Курска обвинил жителей города в бесконтрольном расходовании холодной воды на полив зеленых насаждений и мойку элементов благоустройства . Нецелесообразное потребление приводит к тому, что у жителей многоэтажек, расположенных неподалёку от насосных станций, слабеет напор. Особенно остро проблема ощущается у жителей верхних этажей.

Как сообщили в комитете ЖКХ, сейчас мощности водозаборных сооружений и насосов «Курскводоканала» задействованы на 100 процентов. Специалисты регулируют гидравлический режим исходя из имеющейся запорной арматуры, с перераспределением объёмов воды и увеличением подачи к наиболее удалённым потребителям.

«Курскводоканал» просит курян использовать питьевую воду только для бытовых нужд и не расходовать её для полива растений на своих участках.
Чем тогда поливать приусадебные участки и зеленые насаждения, не уточняется.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Вернёт ли депутат Шашенкова деньги по требованию прокуратуры

Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь

В Курске будет создан промышленный технопарк «Технопром»

В Курской области ведется ремонт автомобильной дороги