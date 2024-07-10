Лента новостей / В регионе Вчера, 14:30 11 июля пройдет прямой эфир по вопросам региональной безопасности 11 июля в 19:00 на ваши вопросы по безопасности ответит заместитель председателя комитета региональной безопасности Дмитрий Демьяненко. Читайте также Сенатор Александр Михайлов ответит на вопросы курян в прямом эфире Куряне круглосуточно смогут пожаловаться на вывоз мусора Курян просят соблюдать правила и не дублировать сообщения. Задавать свои вопросы можно уже сейчас. Прямой эфир начнётся с ответов на самые распространенные. +0 -0