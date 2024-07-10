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Лента новостей / В регионе

11 июля пройдет прямой эфир по вопросам региональной безопасности

11 июля в 19:00 на ваши вопросы по безопасности ответит заместитель председателя комитета региональной безопасности Дмитрий Демьяненко. 

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Курян просят  соблюдать правила и не дублировать сообщения. Задавать свои вопросы можно уже сейчас. Прямой эфир начнётся с ответов на самые распространенные.
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