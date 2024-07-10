В Курске пройдет акция «Чистый город — Живые реки»
13 июля в 9:30 в Курске пройдет акция «Чистый город — Живые реки».
Для записи на акцию просим в комментариях к закрепленному посту группы ЖИВЫЕ РЕКИ указать:
1. Количество участников и способ передвижения (на плавсредстве или пешком вдоль берега).
2. Наличие собственного плавсредства или желание присоединиться к экипажу другой лодки.
Так как работа будет проводиться преимущественно на воде, к участию приглашаются только совершеннолетние граждане. Организаторы отмечают, что желающие взять с собой детей отвечают за них самостоятельно.
Место сбора — водно-спортивный клуб Voda46 Курск (ул. Энгельса, 162).