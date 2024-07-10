Для женской консультации №6 планируют найти новое помещение

По поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий посетил женскую консультацию №6 на улице Дейнеки.

Лечебное учреждение с 1986 года располагается в жилом 9 - этажном здании на первом этаже в приспособленном помещении площадью 606 кв. м. Капитальный ремонт в здании не проводился с момента постройки.После осмотра медицинского учреждения Андрей Белостоцкий поручил в ближайшее время проработать варианты размещения женской консультации.Женская консультация оказывает медицинскую помощь 34,5 тысячи женщин. Каждую смену её посещает 120 человек. Прием ведут 8 врачей акушеров-гинекологов, врачи ультразвуковой диагностики, терапевт и медицинский психолог.