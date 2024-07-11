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Советская мозаика не пострадала от пожара в пешеходном переходе на Черняховского

Специалисты комитета дорожного хозяйства осмотрели мозаику в пешеходном переходе на Черняховского.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Вчера там произошел пожар. Причина — короткое замыкание электропроводки в помещении электрощитовой. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Советская мозаика не была повреждена во время пожара. Напомним, во время косметического ремонта в переходе было найдено фрагментарно сохранившееся мозаичное полотно со времен СССР. Его планируют отремонтировать и сохранить в первозданном виде.

— Подрядная организация сейчас убирает мусор и провода для безопасного передвижения горожан. Пожар произошел только в одной части перехода, вторую огонь не затронул. Мозаику будем отмывать, она закоптилась, а затем займемся ее восстановлением на память людям, — подчеркнула и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Ольга Миненкова.

Завтра специалисты АО «Курские электрические сети» совместно с комитетом дорожного хозяйства проработают вопрос подключения освещения в переходе.

 
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