Советская мозаика не пострадала от пожара в пешеходном переходе на Черняховского

Специалисты комитета дорожного хозяйства осмотрели мозаику в пешеходном переходе на Черняховского.

Вчера там произошел пожар. Причина — короткое замыкание электропроводки в помещении электрощитовой. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание.Советская мозаика не была повреждена во время пожара. Напомним, во время косметического ремонта в переходе было найдено фрагментарно сохранившееся мозаичное полотно со времен СССР. Его планируют отремонтировать и сохранить в первозданном виде.— Подрядная организация сейчас убирает мусор и провода для безопасного передвижения горожан. Пожар произошел только в одной части перехода, вторую огонь не затронул. Мозаику будем отмывать, она закоптилась, а затем займемся ее восстановлением на память людям, — подчеркнула и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Ольга Миненкова.Завтра специалисты АО «Курские электрические сети» совместно с комитетом дорожного хозяйства проработают вопрос подключения освещения в переходе.