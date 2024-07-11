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Лента новостей / В регионе

Курян могут подать заявку на ГосСтарт.Стажировки

Это отличная возможность пройти стажировку в федеральных органах исполнительной власти и устроиться на государственную или муниципальную службу.

 

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Если вам от 18 до 35 лет и вы являетесь выпускником или студентом высших учебных заведений и мечтаете попасть на работу в органы власти, переходите и узнавайте подробности на сайте https://clck.ru/34VG26.


 
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