Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:47 Курян могут подать заявку на ГосСтарт.Стажировки Это отличная возможность пройти стажировку в федеральных органах исполнительной власти и устроиться на государственную или муниципальную службу. Читайте также Курский медуниверситет возглавил рейтинг учебных заведений «ARES-2019» Tele2 приглашает студентов на оплачиваемую стажировку Если вам от 18 до 35 лет и вы являетесь выпускником или студентом высших учебных заведений и мечтаете попасть на работу в органы власти, переходите и узнавайте подробности на сайте https://clck.ru/34VG26. +0 -0