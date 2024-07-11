В Курской области ведется ремонт автомобильной дороги

Ведется ремонт автомобильной дороги Конышевка – Жигаево – «Фатеж -Дмитриев» – Малое Городьково – Большое Городьково в Конышевском районе Курской области.

Протяженность объекта более 19,9 км.Дорожные работы проводят в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».Специалисты подрядной организации выполнили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Бригада приступила к устройству дорожного полотна с последующим выполнением работ по установке остановочных павильонов, восстановлению заездных карманов и посадочной площадки.