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В Курской области ведется ремонт автомобильной дороги

 Ведется ремонт автомобильной дороги Конышевка – Жигаево – «Фатеж -Дмитриев» – Малое Городьково – Большое Городьково в Конышевском районе Курской области.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Дорожные работы проводят в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Специалисты подрядной организации выполнили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Бригада приступила к устройству дорожного полотна с последующим выполнением работ по установке остановочных павильонов, восстановлению заездных карманов и посадочной площадки.

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