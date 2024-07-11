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В Курске будет создан промышленный технопарк «Технопром»

Новый промышленный технопарк будет расположен в городе Курске на улице Объездной и даст возможность разрабатывать и осваивать производства высокотехнологичной продукции. 

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Сейчас ведется строительство 1-й очереди технопарка, заканчиваются работы по возведению здания площадью 11 000 м2. После ввода в эксплуатацию, производственные площади планируют занять 5 резидентов отрасли металлообработки.

Корпорацией развития Курской области проведена работа по формированию дорожной карты создания технопарка, определена и структурирована нормативно-правовая база.

С целью формирования бизнес-стратегии развития Технопарка проведены выездные совещания с управляющими компаниями государственных и частных парков в Курской и Московской областях и Республике Татарстан .

После прохождения аккредитации в Минпромторге России управляющая компания сможет получить возможность возместить свои затраты на создание инфраструктуры парка.
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