В Курске будет создан промышленный технопарк «Технопром»

Новый промышленный технопарк будет расположен в городе Курске на улице Объездной и даст возможность разрабатывать и осваивать производства высокотехнологичной продукции.

Сейчас ведется строительство 1-й очереди технопарка, заканчиваются работы по возведению здания площадью 11 000 м2. После ввода в эксплуатацию, производственные площади планируют занять 5 резидентов отрасли металлообработки.Корпорацией развития Курской области проведена работа по формированию дорожной карты создания технопарка, определена и структурирована нормативно-правовая база.С целью формирования бизнес-стратегии развития Технопарка проведены выездные совещания с управляющими компаниями государственных и частных парков в Курской и Московской областях и Республике Татарстан .После прохождения аккредитации в Минпромторге России управляющая компания сможет получить возможность возместить свои затраты на создание инфраструктуры парка.