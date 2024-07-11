В Курске будет создан промышленный технопарк «Технопром»
Новый промышленный технопарк будет расположен в городе Курске на улице Объездной и даст возможность разрабатывать и осваивать производства высокотехнологичной продукции.
Корпорацией развития Курской области проведена работа по формированию дорожной карты создания технопарка, определена и структурирована нормативно-правовая база.
С целью формирования бизнес-стратегии развития Технопарка проведены выездные совещания с управляющими компаниями государственных и частных парков в Курской и Московской областях и Республике Татарстан .
После прохождения аккредитации в Минпромторге России управляющая компания сможет получить возможность возместить свои затраты на создание инфраструктуры парка.