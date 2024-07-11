Куряне могут получить бесплатную юридическую помощь
В регионе на постоянной основе бесплатную юридическую помощь оказывает Государственное юридическое бюро Курской области.
Фото с официального сайта Курская область
Каждые понедельник, среду и пятницу специалисты Государственного юридического бюро проводят прием граждан в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Также продолжается работа «Юрмобиля» Государственного юридического бюро. В июле запланированы выездные приемы граждан в Льговском, Октябрьском и Поныровском районах. Они будут организованы в зданиях районных МФЦ (с 11:00 до 15:00). Кроме того, «Юрмобиль» отправится в отдаленные населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований.
За юридической помощью в мобильный офис могут обратиться:
- инвалиды I, II, III групп;
- ветераны боевых действий;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- одинокие родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;
- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
- граждане, имеющие трех и более детей;
- дети войны;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- участники СВО и члены их семей и другие.
Уточнить информацию о датах выездных приемов можно по телефону: 8-920-709-80-28.
Кроме того, жители приграничных районов могут записаться на консультацию к юристу через государственный портал вправе.рф или направив обращение на адрес электронной почты - gos