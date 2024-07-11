Вернёт ли депутат Шашенкова деньги по требованию прокуратуры

В Курске, вероятно через суд, будет решаться вопрос о правомерности получения почти семи миллионов рублей депутатом Горсобрания Людмилой Шашенковой, в качестве компенсации, за разрушенную в ходе атак ВСУ, в посёлке Тёткино, принадлежащую ей недвижимость.