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Вернёт ли депутат Шашенкова деньги по требованию прокуратуры

В Курске, вероятно через суд, будет решаться вопрос о правомерности получения почти семи миллионов рублей депутатом Горсобрания Людмилой Шашенковой, в качестве компенсации, за разрушенную в ходе атак ВСУ, в посёлке Тёткино, принадлежащую ей недвижимость. 

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Утверждение о том, что народная избранница Людмила Шашенкова одна из самых обеспеченных жительниц Курской области, вовсе не предположение, а факт. О котором, свидетельствует официально задекларированный её доход, только за 2021 год. По данным портала «Русский репортер», сумма немаленькая – 162 млн рублей. Плюс четырнадцать машин и двадцать один объект недвижимости. 

Один такой «депутатский» домик и стал «яблоком раздора» между курской прокуратурой и госпожой Шашенковой. Силовики подозревают курянку в мошенничестве на 6,8 млн рублей, полученных её в качестве выплаты, за разрушенный после атак украинскими вооруженными формированиями, дом в Тёткино.

 Так, интернет-издание «Mash», сообщает, что, по мнению следователей, депутат смогла обогатиться на эту сумму в результате финансовых махинаций. А точнее, получить компенсацию дважды: в качестве собственника жилья, и в качестве жителя муниципального образования, фактически проживая в областном центре. 

На фоне многомиллионной выручки, от заключённых Шашенковой госконтрактов, принадлежащих ей ООО «Успех» и ресторана «Премьер», о судебных тяжбах и запутанной истории между руководством последнего и соседствующей со зданием общепита АЗС, в СМИ также рассказывали неоднократно, по информации, тех же «Mash», желание депутата Горсобрания положить себе в карман ещё чуть-чуть, и немного сверху, выглядит довольно алчным.

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