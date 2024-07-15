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С 16 по 21 июля «Квадра» проведет заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей

Специалисты курского филиала проверят качество ремонтов теплосетей, проведенных по итогам майских испытаний, и завершат подготовку трубопроводов в завокзальной части Железнодорожного округа к отопительному сезону.

 

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Сразу после испытаний — с 22 июля по 5 августа — ООО «ТГК» выведет в плановый ремонт свою котельную. Таким образом, с 16 июля по 5 августа в завокзальной части Железнодорожного округа (на участке от ул. Станционной до АПЗ-20) будет приостановлена подача горячей воды.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефону 39-48-68.

 С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2024 — 2025».
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