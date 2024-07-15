С 16 по 21 июля «Квадра» проведет заключительный этап гидравлических испытаний теплосетей
Специалисты курского филиала проверят качество ремонтов теплосетей, проведенных по итогам майских испытаний, и завершат подготовку трубопроводов в завокзальной части Железнодорожного округа к отопительному сезону.
Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефону 39-48-68.
С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2024 — 2025».