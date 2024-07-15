Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной — Куйбышева

В настоящее время специалисты занимаются устройством велодорожки.

Она будет выполнена из асфальтобетона. Рабочие копают место под подушку дорожки протяженностью порядка 700 метров, которая будет размещена по периметру сквера.Также ведется устройство основания площадок для занятий спортом, в том числе будет предусмотрено место для скейтбордистов и роллеров.По итогам третьего этапа благоустройства, помимо зон для занятий спортом в сквере запланированы работы по озеленению, установке лавочек, урн, инвентаря для детских площадок и других декоративных элементов.Общая стоимость третьего этапа работ по благоустройству составляет 39,9 млн рублей.