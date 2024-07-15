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Массовая гибель рыбы на пляже "Здоровье"

В музее «Усадьба А.А. Фета» пройдет первый семейный фестиваль «Все начинается с семьи»

Куряне могут воспользоваться семейной ипотекой

В Курской области продлен срок ограничения на посещение лесов

Ограничение движения