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Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной — Куйбышева

В настоящее время специалисты занимаются устройством велодорожки.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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 Она будет выполнена из асфальтобетона. Рабочие копают место под подушку дорожки протяженностью порядка 700 метров, которая будет размещена по периметру сквера.

Также ведется устройство основания площадок для занятий спортом, в том числе будет предусмотрено место для скейтбордистов и роллеров.

По итогам третьего этапа благоустройства, помимо зон для занятий спортом в сквере запланированы работы по озеленению, установке лавочек, урн, инвентаря для детских площадок и других декоративных элементов.

Общая стоимость третьего этапа работ по благоустройству составляет 39,9 млн рублей.

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