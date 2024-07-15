Продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Союзной — Куйбышева
В настоящее время специалисты занимаются устройством велодорожки.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Также ведется устройство основания площадок для занятий спортом, в том числе будет предусмотрено место для скейтбордистов и роллеров.
По итогам третьего этапа благоустройства, помимо зон для занятий спортом в сквере запланированы работы по озеленению, установке лавочек, урн, инвентаря для детских площадок и других декоративных элементов.
Общая стоимость третьего этапа работ по благоустройству составляет 39,9 млн рублей.