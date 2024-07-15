В Курской области лжегазовики оказывают услуги по завышенным ценам
В Курской области фиксируются десятки случаев, когда под видом сотрудников компании « Газпром газораспределение Курск» в дома абонентов приходят мошенники.
В компании «Газпром газораспределение Курск» напоминают, что настоящего сотрудника отличают:
• удостоверение с фотографией и названием компании, заверенное подписью и печатью;
• форменная одежда с логотипом компании.
Работники подрядной организации «Городская служба газа», также имеют при себе удостоверения, заверенные компанией «Газпром газораспределение Курск». Оплата всех выполненных работ производится потребителями только по безналичному расчету согласно квитанции, сотрудники газовых компаний наличных денег не берут.
О плановом проведении техобслуживания жители региона могут узнать заранее в графике, размещенном на сайте компании «Газпром газораспределение Курск» https://clck.ru/3Bv8aK. Работает телефон горячей линии: 8-800-222-32-04.