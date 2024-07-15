В Курской области продлен срок ограничения на посещение лесов
В Курской области продлен срок ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, исключение составляет спецтехника.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В связи с тем, что в регионе сохраняется III-IV класс пожарной опасности, Минприроды Курской области призывает жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить в региональный диспетчерский пункт по телефону 8-4712-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.