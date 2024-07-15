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В Курской области продлен срок ограничения на посещение лесов

В Курской области продлен срок ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств, исключение составляет спецтехника.


 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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«В условиях особого противопожарного режима разрешены пешие прогулки в лесу, в том числе с собаками. Однако и в этом случае важно строгое соблюдение правил пожарной безопасности. На территории государственного лесного фонда запрещается проведение профилактического контролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, а также сжигание порубочных остатков», – отметил врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.


В связи с тем, что в регионе сохраняется III-IV класс пожарной опасности, Минприроды Курской области призывает жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

 В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить в региональный диспетчерский пункт по телефону 8-4712-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 


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