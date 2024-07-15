Куряне могут воспользоваться семейной ипотекой

В некоторых регионах России семейная ипотека продлена до 2030 года на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Курская область вошла в число таких регионов. Ставка по программе составит 6%.Семейную ипотеку на новостройку могут получить:● семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;● семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах, где есть индивидуальные программы развития, и имеющие двух несовершеннолетних детей;● семьи, где есть ребенок-инвалид.Сумма кредита для нашего региона – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос составит 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит. В рамках программы можно оформить только один жилищный кредит – учитываются ранее выделенные льготные ипотечные кредиты.