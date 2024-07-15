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В музее «Усадьба А.А. Фета» пройдет первый семейный фестиваль «Все начинается с семьи»

 В Год семьи в музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе 20 июля пройдет первый семейный фестиваль «Все начинается с семьи».

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В рамках мероприятия состоится выездная регистрация трех молодых пар. Для гостей музея-усадьбы выступят творческие семьи Курской области, некоторые насчитывают в своем составе несколько поколений.

 Будут работать семейное караоке, выставка картин «Семейные традиции», поэтическая и игровая площадки. Мастера и художники дадут мастер-классы по изобразительному искусству, созданию обереговых кукол. Гости и участники фестиваля смогут сделать семейную фотосессию, насладиться шоу мыльных пузырей и инструментальной музыкой, мультфильмами курского мультипликатора Бориса Дежкина.

 Творческие локации начнут работать в 11:00, концерт творческих семей состоится в 12:00. Курский областной краеведческий музей предоставляет на фестиваль трансфер, справки и бронь мест по телефонам: + 7 (4712) 51-15-81, 70-21-28.

 Кстати, начиная с июля 2024 года молодожены смогут зарегистрировать брак на территории музея «Усадьба А.А. Фета». Выбрать место для выездной регистрации из специального перечня можно при подаче заявления в ЗАГС.
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