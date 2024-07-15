В музее «Усадьба А.А. Фета» пройдет первый семейный фестиваль «Все начинается с семьи»
В Год семьи в музее «Усадьба А.А. Фета» в Золотухинском районе 20 июля пройдет первый семейный фестиваль «Все начинается с семьи».
Будут работать семейное караоке, выставка картин «Семейные традиции», поэтическая и игровая площадки. Мастера и художники дадут мастер-классы по изобразительному искусству, созданию обереговых кукол. Гости и участники фестиваля смогут сделать семейную фотосессию, насладиться шоу мыльных пузырей и инструментальной музыкой, мультфильмами курского мультипликатора Бориса Дежкина.
Творческие локации начнут работать в 11:00, концерт творческих семей состоится в 12:00. Курский областной краеведческий музей предоставляет на фестиваль трансфер, справки и бронь мест по телефонам: + 7 (4712) 51-15-81, 70-21-28.
Кстати, начиная с июля 2024 года молодожены смогут зарегистрировать брак на территории музея «Усадьба А.А. Фета». Выбрать место для выездной регистрации из специального перечня можно при подаче заявления в ЗАГС.