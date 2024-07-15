Массовая гибель рыбы на пляже "Здоровье"

На пляже "Здоровье" в Курске обнаружена массовая гибель рыбы.

Сообщения об этом появились в соцсетях и были подтверждены Минприроды.На место происшествия выехали специалисты, которые зафиксировали мертвую рыбу по обоим берегам реки Сейм и нехарактерный запах в воздухе.В связи с тем, что река Сейм находится под федеральным контролем, информация о возможном загрязнении направлена в Росприроднадзор и Росрыболовство. Прокуратура Курской области также проинформирована о случившемся.