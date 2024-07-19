Сегодня ночью в Курске было зафиксировано падение обломков

На улице Дружининской в нескольких квартирах многоквартирного дома повреждены оконные проёмы, фасад здания, четыре автомобиля.

На месте работают работники коммунальных служб.Возгорание в жилых помещениях было оперативно ликвидировано. Двоих жителей осмотрели врачи скорой медицинской помощи, их жизни ничего не угрожает.На территории детского сада на улице Чумаковской дворник обнаружил небольшие посторонние предметы. Администрация дошкольного учреждения сообщила о случившемся в службу 112. Дети на территории детского сада не гуляют, все мероприятия отменены.В домах по улицам Республиканской, 2-й Агрегатной, Минской повреждены оконные проёмы, найдены обломки в помещениях, на крыше здания и на территории частного дома.На 1-м Моковском проезде повреждена кровля здания. На улицах Моковской и Велюровой найдены обломки. На месте работают правоохранительные органы.По всем адресам проходит подомовой обход. Представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления по делам ГО и ЧС отрабатывают заявки местных жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества. Горожанам окажут необходимую помощь в восстановлении жилья и автомобилей.