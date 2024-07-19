Продолжается благоустройство парка им. Рокоссовского

Работы проводятся благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».





В этом году в общественном пространстве ведутся работы в рамках первого этапа благоустройства. В рамках него предусмотрено обновление тротуарно-тропиночной сети, которая позволит обеспечить комфорт передвижения. Старая плитка и бордюрный камень износились и требовали замены.Рабочие продолжают укладывать дорожки и обновлять бордюрный камень. Вместо старой брусчатки на пешеходных зонах будут уложены сборные фигурные плитки из бетона. На текущий момент уже уложено 3,3 тыс. кв. м дорожек. Стоимость работ в рамках первого этапа — 23,6 млн рублей.