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Продолжается благоустройство парка им. Рокоссовского

Работы проводятся благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В этом году в общественном пространстве ведутся работы в рамках первого этапа благоустройства. В рамках него предусмотрено обновление тротуарно-тропиночной сети, которая позволит обеспечить комфорт передвижения. Старая плитка и бордюрный камень износились и требовали замены.

 Рабочие продолжают укладывать дорожки и обновлять бордюрный камень. Вместо старой брусчатки на пешеходных зонах будут уложены сборные фигурные плитки из бетона. На текущий момент уже уложено 3,3 тыс. кв. м дорожек. Стоимость работ в рамках первого этапа — 23,6 млн рублей.
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