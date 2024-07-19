Куряне стали призёрами XII Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»
В этом сезоне в чемпионате приняли участие более 350 студентов и школьников со всей России и ближнего зарубежья.
Курскую область на финале чемпионата представляли 10 обучающихся Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» и четверо студентов Юго-Западного государственного университета.
Среди воспитанников центра «Успех», ставших победителями и призерами чемпионата, — ученики лицея № 6:
— в юниорской лиге второе место заняла команда «SPORADIC-Юниор» в составе учащихся 9-го класса Ивана Труфанова, Альберта Саргасян и Владислава Солодина;
— в высшей лиге (школьники) первое место заняла команда «COS», которую представлял Никита Чаплыгин и Ростислав Мякотин, ученик 11-го класса.