Куряне стали призёрами XII Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа»

В этом сезоне в чемпионате приняли участие более 350 студентов и школьников со всей России и ближнего зарубежья.

Каждая команда в течение года должна была разработать, изготовить и провести летные испытания аппарата для полетов в стратосфере. Основная миссия аппаратов — изучение физических и физико-химических свойств среды, передача полученной информации на Землю и безаварийный спуск.Курскую область на финале чемпионата представляли 10 обучающихся Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» и четверо студентов Юго-Западного государственного университета.Среди воспитанников центра «Успех», ставших победителями и призерами чемпионата, — ученики лицея № 6:— в юниорской лиге второе место заняла команда «SPORADIC-Юниор» в составе учащихся 9-го класса Ивана Труфанова, Альберта Саргасян и Владислава Солодина;— в высшей лиге (школьники) первое место заняла команда «COS», которую представлял Никита Чаплыгин и Ростислав Мякотин, ученик 11-го класса.