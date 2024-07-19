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Карту болельщика на матчи Российской Премьер-Лиги куряне могут оформить в мобильном приложении от «Госуслуг»

20 июля стартует Российская Премьер-Лига по футболу сезона 2024-2025 гг. 
Фото с официальной сайта Курская область

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Для посещения матчей РПЛ и финальной игры Кубка России понадобится Карта болельщика. Оформить ее можно на «Госуслугах». 
Чтобы оформить карту, необходимо подать заявление на портале госуслуг, загрузить фотографию для анкеты, а затем выбрать и посетить любой многофункциональный центр Курской области.

Оформить Карту болельщика на себя и ребенка можно быстро и удобно с помощью мобильного приложения.
Мобильное приложение «Карта болельщика» дает:
- удобный доступ к QR-коду на ближайший матч – сразу с главной страницы, а также к данным Карты болельщика – как взрослого, так и детей;
- доступ к QR-коду без доступа в сеть Интернет, если ранее болельщик открыл свой ПТД хотя бы один раз. Функция актуальна при перебоях в мобильной связи;
- полное онлайн-оформление Карты болельщика (для посетителей старше 14 и 18 лет) с помощью сервисов удаленной идентификации (загранпаспорта нового образца, биометрии).

Скачать мобильное приложение «Карта болельщика» можно на «Госуслугах» https://www.gosuslugi.ru/fancard.
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