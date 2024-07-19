В центре Курска расположится танцевальная площадка

При проектировании пешеходной части улицы Ленина важным было создание комфортных и функциональных условий для пешеходов и велосипедистов.







Территорию улицы оборудуют приподнятыми пешеходными переходами, велодорожкой, радиусными бордюрными пандусами. Будет проведено озеленение кустарниками вместо заборов, что повысит безопасность пешеходов и создаст безбарьерную среду.Вдоль основного пешеходного пути появятся небольшие дополнительные зоны отдыха. В проекте разработано несколько типовых участков, которые вписываются в общую концепцию благоустройства.Велодорожка будет расположена ближе к дороге, но разделена с ней зоной озеленения. Новый профиль улицы будет удобен для всех курян и гостей города.Пространства различного мощения будут сочетаться вместе, чтобы создать разнообразие поверхностей и текстур. Будет проведена высадка деревьев крупномеров. Вдоль фасадов также добавится озеленение.Вдоль дороги появится техническая зона, состоящая из бетонного элемента и гравийной отсыпки. Проект также оснастят уличным освещением и камерами наблюдения для обеспечения безопасности пешеходов и велосипедистов.Территория проектирования располагается в центре города с обширной детской инфраструктурой и примыкает к спортивному стадиону «Трудовые резервы». Именно поэтому особое внимание уделяется детскому оборудованию, спортивным и игровым зонам. Также в детскую зону включена территория со скалодромом. Покрытие на площадке будет выполнено из резиновой крошки, что снизит риск травм во время падения.Главным элементом проекта является танцевальная площадка, которая расположится на центральной улице и станет местом притяжения всех любителей танцев.