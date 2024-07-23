Пять курских студентов получат гранд в размере 1 млн рублей
В Курской области определены победители конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Мероприятие проводит Фонд содействия инновациям на базе центра «Мой бизнес». Каждый из студентов получит грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта.
В итоговый список победителей вошли студенты Курского государственного университета Мария Рудыко и Иван Козупеев. От Юго-Западного государственного университета победителями стали Роман Семенов, Виктория Бабенкова и Александр Бурцев.