Пять курских студентов получат гранд в размере 1 млн рублей

В Курской области определены победители конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Представители региона отличились в направлениях «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» и «Креативные индустрии».Мероприятие проводит Фонд содействия инновациям на базе центра «Мой бизнес». Каждый из студентов получит грант в размере 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта.В итоговый список победителей вошли студенты Курского государственного университета Мария Рудыко и Иван Козупеев. От Юго-Западного государственного университета победителями стали Роман Семенов, Виктория Бабенкова и Александр Бурцев.