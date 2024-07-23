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Новинки недели
23 июля 2024
Моды ''Далеко''
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Новая музыка
Alfie Templeman ''Hello Lonely''
Blossoms ''What Can I Say After I'm Sorry?''
Sophie & The Giants ''Shut Up And Dance''
Моды ''Далеко''
Lena ''Drug Worth Doing''
SIAMÉS "The Phoenix"
Моя Мишель ''Облака''
Deco ''Photograph''
Pearl Jam ''Won't Tell''
Tove Lo & SG Lewis ''Let Me Go OH OH''
Лента новостей
По ул. Студенческой до 10 сентября отключат горячее водоснабжение
23 июля 2024
25 июля состоится прямой эфир с главой города Игорем Куцак
23 июля 2024
Изменился порядок получения единого пособия на детей в возрасте до 17 лет
23 июля 2024
В Курской области будет запущена система сбора обратной связи от бизнеса
23 июля 2024
Льготные лекарства поступают в аптеки Курской области
23 июля 2024