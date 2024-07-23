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По ул. Студенческой до 10 сентября отключат горячее водоснабжение

25 июля состоится прямой эфир с главой города Игорем Куцак

Изменился порядок получения единого пособия на детей в возрасте до 17 лет

В Курской области будет запущена система сбора обратной связи от бизнеса

Льготные лекарства поступают в аптеки Курской области