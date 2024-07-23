Стала известна причина гибели рыбы в реке Сейм
Ранее мы сообщали, что в Курске стало известно о массовой гибели рыбы в реке Сейм.
Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"
Мёртвую рыбу обнаружили напротив пляжа «Здоровье» в месте, где в Сейм впадает «Тёплый канал» - водоотвод, используемый в технологической системе ТЭЦ-1.
Вчера, назвали причину случившегося.
Врио заместителя председателя регионального правительства Константин Поляков сообщил, что в реку была сброшена вода с превышением температуры.
«Выезжали Росприроднадзор и Росрыболовство, отобрали пробы, ждём расчёт ущерба, который был нанесён биологическим ресурсам», - проинформировал Поляков.