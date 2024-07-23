Льготные лекарства поступают в аптеки Курской области

Льготные лекарства для пациентов с сахарным диабетом поступают в аптеки Курской области.

Лекарственные препараты для лечения сахарного диабета были закуплены за счет областного бюджета.После прохождения процедуры закупки, которая проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, начались оптовые поставки лекарств на склад «Курской фармации». В аптеки первые партии гипогликемических препаратов стали поступать в конце предыдущей недели, поставки продолжаются.сообщил, что полный ассортимент гипогликемических лекарств для льготников поступит в аптеки уже до конца июля. Уточнить их наличие можно по справочным телефонам: 70-26-27; 70-26-22 в рабочее время.