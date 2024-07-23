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Льготные лекарства поступают в аптеки Курской области

Льготные лекарства для пациентов с сахарным диабетом поступают в аптеки Курской области. 

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После прохождения процедуры закупки, которая проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, начались оптовые поставки лекарств на склад «Курской фармации». В аптеки первые партии гипогликемических препаратов стали поступать в конце предыдущей недели, поставки продолжаются.

 Минздрав Курской области сообщил, что полный ассортимент гипогликемических лекарств для льготников поступит в аптеки уже до конца июля. Уточнить их наличие можно по справочным телефонам: 70-26-27; 70-26-22 в рабочее время.  
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