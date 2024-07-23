Изменился порядок получения единого пособия на детей в возрасте до 17 лет

С начала 2024 года в Отделении Социального фонда России по Курской области назначено единое пособие 26 тысячам курских семей с детьми до 17 лет.

Его получают семьи, в которых дети и родители являются гражданами России и постоянно проживают на территории Российской Федерации. При назначении единого пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, учитываются занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.Для получения единого пособия родителям, как правило, достаточно подать заявление на портале госуслуг. Всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.В региональном Отделении Социального фонда России обращают внимание курян на то, что с 1 июня изменился порядок учета среднедушевого дохода семьи. Теперь средства, заработанные детьми в расчетном периоде, не учитываются, если:— несовершеннолетний ребенок получал зарплату или вознаграждение по договору гражданско-правового характера;— не менее 6 месяцев ребенок учился в школе, ссузе или вузе по очной форме.Новые правила не распространяются на доходы детей от самозанятости: они учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи.Также с 1 июня изменился порядок учета алиментов при назначении единого пособия:— если есть решение суда о сумме алиментов на детей, то в расчете доходов учитывается фактически поступившая сумма; ее нужно указать при подаче заявления в Отделение СФР по Курской области;— если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, в этом случае будет учитываться сумма, указанная в заявлении либо соглашении, но не меньше чем ¼ МРОТ в месяц (4 810,5 руб.) — на одного ребенка, ⅓ МРОТ в месяц (6 414 руб.) — на двоих детей, ½ МРОТ в месяц (9 621 руб.) — на троих и более детей.