Лента новостей / В регионе 23 июля 2024 25 июля состоится прямой эфир с главой города Игорем Куцак 25 июля в 19:00 на ваши вопросы по благоустройству и озеленению города Курска, а также на другие вопросы об областном центре ответит глава города Игорь Куцак. Читайте также 11 июля пройдет прямой эфир по вопросам региональной безопасности 14 октября состоится прямой эфир с мэром Курска Игорем Куцаком Задавать свои вопросы можно уже сейчас. Курян просят соблюдать правила общения, не дублировать сообщения во время прямого эфира. Он начнётся с ответов на самые распространенные вопросы. +1 -0