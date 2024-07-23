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Лента новостей / В регионе

25 июля состоится прямой эфир с главой города Игорем Куцак

 25 июля в 19:00 на ваши вопросы по благоустройству и озеленению города Курска, а также на другие вопросы об областном центре ответит глава города Игорь Куцак

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Задавать свои вопросы можно уже сейчас. Курян просят соблюдать правила общения, не дублировать сообщения во время прямого эфира. Он начнётся с ответов на самые распространенные вопросы.
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