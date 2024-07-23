По ул. Студенческой до 10 сентября отключат горячее водоснабжение
На время проведения работ по реконструкции теплосетей по ул. Студенческой с 24 июля по 10 сентября горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— пр-т Хрущева, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35;
— ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
— б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
— ул. Мыльникова, 1, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а;
— ул. Бойцов 9-й дивизии, 185;
— пр-т Клыкова, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 ,28, 30,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92;
— пр-т Плевицкой, 1, 3, 5, 4а;
— ул. 50 лет Октября, 96, 96а.
Специалисты «Квадры» приступили к реконструкции теплосетей на участке протяженностью 232 м в однотрубном исчислении. Работы позволят повысить надежность теплоснабжения жилых домов и социальных объектов, в общей сложности улучшения почувствуют более 43 тыс. человек. Стоимость работ с учетом благоустройства составит 50 млн рублей.
Работы занимают длительный срок, поскольку поменять предстоит трубопровод большого диаметра — 820 мм, а также полностью заменить трубопроводную арматуру.