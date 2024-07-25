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Лента новостей / В регионе

Вечером 24 июля в Курске в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков

Фрагменты и обломки беспилотных летательных аппаратов обнаружили на нескольких улицах Курска.

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Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В пресс-службе уточнили, что заявки о нахождении фрагментов или неустановленных предметов подали жители улиц Прилужной, Росинки, 1-й Кирпичной, Рябиновой.

Кроме того, на одной из улиц нарушилось электроснабжение и была повреждена газовая труба. Пострадали также личные автомобили.

Сегодня министерство обороны России сообщило, что средства ПВО в течение полутора часов уничтожили над Курской областью 18 украинских беспилотников.
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